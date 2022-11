In servizio i nuovi ecotreni Eav, risparmio energia del 30%

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - "Oggi partono i primi due nuovi treni dei cinque della Stadler di ultimissima generazione sulla linea Napoli-Piedimonte Matese. E' un treno ibrido, a gasolio ma anche elettrico, avremo un risparmio energetico del 30% rispetto ai precedenti". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca presentando i convogli alla stazione di piazza Garibaldi a Napoli.

"A bordo - ha detto De Luca insieme ai sindaci delle stazioni toccate dai nuovi treni - abbiamo la videosorveglianza anche per far fronte all'aumento impressionante che abbiamo avuto negli ultimi anni di microdelinquenza. Due treni entrano in servizio oggi, altri tre arrivano entro Natale, è una fornitura nell'ambito di un programma di acquisto di 100 treni nuovi, con cui arriveremo alla fine a quasi un miliardo di investimento.

Stiamo facendo un lavoro gigantesco, sappiamo bene che ci sono delle criticità sulle linee, in particolare sulla vesuviana abbiamo problemi di rinnovo dei sistemi di controllo che non hanno avuto manutenzione per decenni; un po' di pazienza ma stiamo completando un programma gigantesco di investimenti sul trasporto pubblico". (ANSA).