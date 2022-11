Giornalisti: Napoli, asta a sostegno festival 'Imbavagliati'

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Un'asta per sostenere il Festival Internazionale di Giornalismo civile "Imbavagliati" che rischia la chiusura dopo sette edizioni: all'Istituto Italiano per gli studi Filosofici, il 28 novembre (dalle 18,30) Luciano Ferrara, Marisa Laurito, Sergio Siano, Stefano Renna, Renato Esposito e Giuseppe Klain, metteranno a disposizione le loro opere e foto, per raccogliere fondi in un evento voluto dal presidente Massimiliano Marotta. Battitori d'asta saranno Rosaria De Cicco (attrice), Elena Coccia (avvocato), Fatou Diako (presidente consulta immigrati del Comune di Napoli), Massimiliano Quintavalle (ex operaio della Whirlpool), Mimmo Rubio (giornalista sotto scorta) e Claudio Silvestri (segretario Sugc). Ideato e e diretto da Désirée Klain il festival ha portato a Napoli più di 200 giornalisti (da paesi come Turchia, Iran, Siria, Russia, Ucraina, Cina, Afghanistan, Algeria, Kurdistan, Colombia, Messico) che hanno sperimentato il bavaglio della censura e la persecuzione e si svolge al PAN dove è custodita la Mehari di Giancarlo Siani, simbolo dell'iniziativa, Nel 2022 intervenuti tra gli altri Wafa Ali Mustafa, siriana in esilio a Berlino vincitrice del Premio Pimentel Fonseca (prologo del festival); Oksana Chelysheva allieva di Anna Politkovskaja, Alexander Nevzorov, ex parlamentare russo oggi dissidente.

"Gli ultimi ospiti - spiega Désirée Klain - come quelli di tutte le edizioni precedenti, i cui nomi si possono leggere su www.imbavagliati.it, dimostrano la forza e la potenza di questo festival, che però rischia di chiudere. E' un format originale che richiede un grande impegno, anche in termini economici, ma è assolutamente fondamentale per non lasciare soli i reporter".

Prodotto da "Periferie del Mondo - Periferia Immaginaria", il festival è stato promosso nelle scorse edizioni dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Polis della Regione Campania realizzato in collaborazione con la FNSI, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, UsigRai, e una fitta rete di associazioni e fondazioni. (ANSA).