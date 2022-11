Covid: Campania, cinque le nuove vittime

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Sono 2.483, su 15.191 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 16,34%, contro il 13,35 di ieri. Cinque le vittime indicate dal bollettino regionale, di cui tre nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati nelle terapie intensive salgono a quota 14 (+2) mentre quelli in degenza scendono a 287 (-18). (ANSA).