Cinema: 'Il sorriso di San Giovanni' al Torino Film Festival

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Dal cuore del Cilento al Torino Film Festival: "Il sorriso di San Giovanni", lavoro cinematografico diretto da Ruggero Cappuccio e Nadia Baldi debutta il 26 novembre fuori concorso (ore 15 al Cinema Romano 3), nell'ambito della Sezione Ritratti e Paesaggi della 40esima edizione della rassegna ( replica il giorno successivo alle 21.30 al Romano 1). Il film, prodotto dal Teatro Di Napoli-Teatro Nazionale in collaborazione con Teatro Segreto, è la trasposizione dell'omonimo testo teatrale di Ruggero Cappuccio (premio Ubu per la migliore novità italiana e premio Candoni nel 1998), ed è interpretato da Claudio Di Palma, Giovanni Esposito, Alfonso Postiglione, Franca Abategiovanni, Marina Sorrenti, Simona Fredella, Enzo Mirone, Francesca Morgante, Rossella Pugliese e Piera Russo.

La storia, con due registri, uno estremamente malinconico, l'altro sorridente e perfino comico, è ambienta nel 1943. Un paese del sud Italia viene abbandonato da tutti gli abitanti a causa dei bombardamenti, tranne che dalla famiglia dei Valguarnera, composta da due fratelli e cinque sorelle nubili.

In realtà chi vuole rimanere è solo il primogenito Giacinto, convinto che l'unico significato profondo dell'esistenza sia legato alla conservazione della memoria. In una notte d'estate nell'affascinante palazzo Valguarnera (Palazzo Coppola Valle Cilento a Sessa Cilento) arrivano due misteriosi viaggiatori giunti per rivelare a Giacinto un bruciante segreto sull'arte poetica. Esploderà un conflitto tra rituali umani al tramonto e la ricerca di un senso della vita che si elevi al di sopra di piccole e disperate quotidianità. (ANSA).