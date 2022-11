Concorso "Eccellenze Scampia" venerdì a Napoli

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - E' in programma venerdì a Napoli (ore 9, Comando Forze Operative Sud, piazza del Plebiscito, 33) la cerimonia di premiazione di "Eccellenze Scampia", il bando di concorso promosso dall'istituto "Elsa Morante", in convenzione con le Associazioni "Vittime del Dovere" e "Vita Valori Aps".

L'obiettivo specifico del Piano "Itinerari di Legalità nella Casa di Elsa" di cui è parte il Bando scolastico "Premio Eccellenze Scampia, I edizione", è il contrasto al fenomeno della povertà educativa, nonchè culturale e punta sull'importanza dello studio come volano strutturale per lo sviluppo e la valorizzazione delle eccellenze nelle aree a rischio e in quelle periferiche.

L'iniziativa promossa dal Liceo Elsa Morante di Scampia che ha ottenuto il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Napoli, nasce dalla sinergia tra il Liceo, l'Associazione di volontariato Vittime del Dovere Ets-Odv e l'Associazione Vita e Valori Aps, da sempre sensibili alle tematiche proposte dal Liceo Elsa Morante in campo di legalità e cittadinanza attiva.

Gli studenti sono stati invitati a presentare degli elaborati, innovativi e originali, partendo dalla seguente traccia: "Il nostro Paese sta vivendo una profonda crisi culturale ed economica che interessa tutto il tessuto sociale, analizza le criticità che ritieni più evidenti in tema di giustizia e legalità, prospettando contestuali soluzioni, progetti e proposte".

Alla manifestazione, che vedrà̀ la premiazione degli alunni vincitori, parteciperanno rappresentanti della scuola, della cultura, della Magistratura, delle Forze dell'Ordine, del Clero e delegazioni di istituti scolastici del territorio.

La cerimonia di premiazione, nel corso della quale sarà data lettura degli elaborati vincitori, sarà intervallata dalle esibizioni di alunni e alunne del liceo che mostreranno la loro "eccellenza": attraverso la musica, la danza e la rappresentazione teatrale o sportiva, daranno testimonianza di impegno civico attraverso differenti forme espressive.

La manifestazione sarà trasmessa attraverso i canali social della scuola anche ad altre scuole in rete con il Liceo Elsa Morante, tra cui l'ITET Fontana di Rovereto (TN). (ANSA).