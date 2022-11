Cinema: con "Tre uomini e un fantasma" I Ditelo Voi in sala

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - Arriva da domani in sala "Tre uomini e un fantasma" il nuovo film del trio napoletano I Ditelo voi. E' la storia di Mimmo (Domenico Manfredi) un cinquantenne ossessionato dai giochi a premi. Quando vincerà, con metodi poco ortodossi, un weekend 'all inclusive' in una villa del '700, convincerà i suoi amici di sempre, Lello (Raffaele Ferrante) e Francesco (Francesco De Fraia) ad accompagnarlo. Li attenderanno eventi inspiegabili e il fantasma di una bambina (Artemisia Levita) intenzionato a tormentarli.

"Il film nasce da una scommessa vinta: portare in teatro uno spettacolo capace di divertire e allo stesso tempo spaventare lo spettatore in platea - spiega il trio, insieme da 25 anni, nelle note di regia - L' 'idea di realizzare un film che ne conservasse lo spirito e la fusione di generi è sbocciata spontaneamente, incontrando da subito l'interesse di un produttore ispirato come Gaetano Di Vaio. Siamo orgogliosi di questo progetto perché dietro c'è stato lo sforzo di parecchie persone, sia degli attori che della produzione, tutti hanno partecipato con sincero impegno e grande allegria". Per lo sceneggiatore Francesco Prisco "rispetto alla commedia teatrale abbiamo cercato di essere fedeli al testo, ovviamente adattandolo al grande schermo, con una trama diventata più pulp". Nel cast anche Roberta Spagnuolo, Pasqualina Sanna e Vincenzo De Lucia. Il film è prodotto da Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino di Bronx Film e Partenope Pictures Entertainment, Gianluca Curti di Minerva Pictures Group, Eduardo Angeloni di An.Tra.Cine ed è distribuito, con uscita in Campania, Roma e Milano, da Minerva Pictures Group e Nicola Grispello di Volcano Pictures. " Ci vogliono anche questi film per spronare le persone e ripopolare le sale" si augura Di Vaio.

