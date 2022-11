Parsifal di Marco Filiberti, a Napoli un libro e un film

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - Arriva a Napoli il tour di "Parsifal": il 24 novembre presentazione del libro "Il Mistero Luminoso - il Parsifal di Marco Filiberti" (Blu di Prussia, ore 17,30) e proiezione dell'opera-cinematografica al Cinema Filangieri (ore 21). Per i tipi di De Luca Editori d'Arte il volume, che attraversa il film-cult uscito nel 2021, è a cura di Anton Giulio Onofri, con fotografie di Francesca Cassaro (premio "Miglior serie fotografica di cinema", "Premio CliCiak Scatti di Cinema") con interventi di Giovanni Bogani, Marco Filiberti, Anton Giulio Onofri, Luigi Pruneti e di Paul Senhal, moderatore del doppio evento napoletano con regista, fotografa e parte del cast.

Il "Parsifal" scritto e diretto da Filiberti, considerato dalla critica 'un'opera d'arte totale', prodotto da Dedalus, è stato tra gli italiani in selezione per gli Academy Awards e ha vinto numerosi festival, tra i quali la 39° edizione del Flickers' Rhode Island. La pubblicazione, in italiano e inglese, corredata da 160 fotografie a colori in 200 pagine, è dedicata agli aspetti visivi del film e comprende le note di lavoro di Mauro Toscano, Livia Borgognoni e Daniele Gelsi, rispettivamente direttore della fotografia, scenografa e costumista del film.

"Questo 'petit tour' di presentazioni del volume - spiega Filiberti - è anche una nuova opportunità di approcciare Parsifal nella sua più giusta collocazione, nella sua più autentica morfologia: quella della sala cinematografica. Così quest'opera autarchica, paragonata più volte ad una cattedrale, fuori dal tempo proprio perché tratta del Tempo, si ripropone nel rito collettivo per ribadire la sua capacità di farsi segno esperienziale di risveglio per chi questo risveglio lo sta davvero cercando".

Nel cast del film Matteo Munari, Diletta Masetti, Giovanni De Giorgi, Luca Tanganelli, Elena Crucianelli, Zoe Zolferino e Marco Filiberti nel ruolo di Amfortas. Prossime tappe a Firenze, il 29 novembre al Cinema Principe, e a Roma il 6 dicembre alla Sala Anica. (ANSA).