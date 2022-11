Maltempo: ritardi e disagi, Eav istituisce otto punti per bus

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - Per fronteggiare i possibili problemi che potrebbero sorgere a causa del maltempo che sta interessando la regione Campania, la società di trasporti Eav ha predisposto una serie di possibili servizi su gomme.

A renderlo noto è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che attraverso una nota sottolinea come ''considerata l'allerta meteo arancione prevista in tutte le provincie della Campania, per la giornata di oggi Eav ha predisposto l'impegno di autobus che saranno immediatamente attivi nel caso si rendesse necessario disporre un servizio in sostituzione e/o a supporto di quello ferroviario''.

Otto i punti individuati: si trovano nei pressi delle stazioni Pompei Santuario (piazza Falcone e Borsellino), Poggiomarino (via Iervolino), Nola (piazza d'Armi), Baiano (nei pressi del municipio), Villa Regina (nei pressi della stazione), Ottaviano (anziché Rione Trieste, dove il bus non ha possibilità di sostare, zona piazza Mercato) e Sorrento (piazzale stazione), tutti affidati alla Romanobus, e a Pianura (via Montagna Spaccata, 421), a cura della Carnevale Viaggi.

Non mancano i primi problemi sulle linee vesuviane: soppressioni sono annunciate lungo la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino, mentre forti ritardi stanno interessando diverse corse sulle altre linee.

Tutte le informazioni in tempo reale saranno presenti sul sito eavsrl.it oltre che sul canale Telegram di Eav e sulla pagina Facebook aziendale. (ANSA).