Maltempo: divelte lamiere scuola elementare nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 22 NOV - Paura a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove il forte vento ha divelto la copertura in lamiera di una scuola elementare. Il plesso interessato è quello della frazione Torelli, alle porte di Avellino. I bambini si trovavano all'interno delle classi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone.

Sul posto i Vigili del Fuoco e il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, che aveva deciso di non emettere l'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici. (ANSA).