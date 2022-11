Maltempo: criticità ad Avellino, allagamenti e caduta alberi

(ANSA) - AVELLINO, 22 NOV - Pioggia incessante e vento forte stanno interessando dalla notte scorsa la provincia di Avellino.

Nel capoluogo irpino si registrano numerosi allagamenti di strade, garage e cantine. Disagi alla circolazione per l'allagamento del Ponte della Ferriera nel centro della città e nei collegamenti con i quartieri periferici, soprattutto in Contrada Quattrograna.

Un pino è stato abbattuto dal vento in via Brigata ed è caduto sui fili della metropolitana leggera, non entrata ancora in esercizio. Il vento forte sta complicando la situazione. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate soprattutto per alberi, rami, tegole e lamiere pericolanti. I tecnici dell'amministrazione provinciale da ieri sera stanno monitorando le zone di competenza. Per il momento non si registrano particolari criticità nel resto della provincia dove in tutti i comuni i sindaci hanno chiuso scuole e parchi pubblici. (ANSA).