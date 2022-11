In anniversario morte Maradona 'mondialino' tra bimbi Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - Si chiama "Maradona Cup Junior" il torneo che venerdì 25, in occasione dell'anniversario della morte dell'asso argentino, si disputerà tra squadre di bimbi provenienti da vari quartieri di Napoli inseriti in progetti di 'Calcio Popolare' dedicati ai minori".

"Un piccolo mondialino giocato dai nostri ragazzi - si legge in una nota diffusa dagli organizzatori - di calcio vero, un calcio di strada quello che si gioca in tutto il mondo ma che non va in mondovisione. Un calcio non corrotto e non condizionato da interessi economici e politici per ricordare quello scugnizzo argentino di Villa Fiorito dallo spirito ribelle ed insofferente al potere, che portò in alto i sogni di questa città e che proprio ai giovani napoletani dedicò il suo primo pensiero: "Voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli perchè loro sono come ero io a Buenos Aires" .

"Attraverso lo sport e il ricordo di Maradona - spiegano - rivolgeremo un pensiero e vicinanza a tutti quei bambini e quelle bambine che vivono in contesti di guerra e dove invece di giocare sono costretti a schivare le bombe e celebreremo anche giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne". "Il recupero del campo di calcetto - conclude la nota - del parco Ventaglieri nel quartiere Montesanto è stato promosso e realizzato con un'iniziativa dello Spartak San Gennaro.

Un'esperienza di calcio popolare completamente autofinanziata e volontaria che promuove i valori dell'amicizia e dell'antirazzismo e permette ad oltre ottanta ragazzini dei quartieri del centro di Napoli di fare sport gratuitamente, di prendere a calci un pallone per inseguire le traiettorie dei propri sogni". (ANSA).