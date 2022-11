Una targa ricordo in memoria di Francesco Ruotolo

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - A due anni dalla scomparsa, Francesco Ruotolo, tenace politico e giornalista del quartiere Sanità, ex consigliere della terza municipalità di Napoli, "delegato alla memoria" è stato ricordato con l'apposizione di una targa ricordo nell'aula del consiglio della municipalità "Stella San Carlo Arena". E' stato ricordato come instancabile protagonista delle battaglie sociali di Napoli degli ultimi 50 anni. Fin dalla seconda metà degli anni '60, collaboratore del quotidiano Il Mattino per poi passare, da professionista, al "Quotidiano dei Lavoratori" come giornalista parlamentare. Abitante del quartiere Sanità per scelta di vita, aveva vissuto la sua gioventù a Santa Maria in Portico, alla riviera di Chiaia. Nel suo mezzo secolo di attività politica, prima nei "Cristiani per il Socialismo" e poi a "Democrazia Proletaria", è stato sottolineato, "ha sempre messo al primo posto l'impegno per gli ultimi alle cooptazioni di potere. Francesco amava le persone, entrava in loro, le accompagnava con la sua presenza sulla strada del riscatto sociale".

Nel corso della manifestazione è stato evidenziato che "dove c'era un problema sociale da risolvere, il professor Ruotolo era sempre attivo fino ad impegnarsi, negli ultimi decenni, nella municipalità della Sanità". Amico di padre Alex Zanotelli (presente alla cerimonia) fu al suo fianco in molte battaglie a sostegno dei più poveri. A memoria di Francesco Ruotolo è stata affissa una targa nell'aula del consiglio con la dedica: "I suoi ideali di libertà, democrazia e partecipazione vivono in tutti i cittadini che lo ebbero come amico e compagno di tante lotte civili, sociali e politiche".

La targa è stata letta dalla figlia Ipazia e dal presidente di municipalità, Fabio Greco alla presenza della consigliera alla cultura e alla toponomastica, Giuliana De Lorenzo. Insieme alla famiglia, è stato ricordato con una serie di testimonianze dagli amici presenti alla cerimonia. All'incontro, rappresentanti delle associazioni del quartiere, l'Anpi di Napoli e gli amici storici Elena Coccia, Livio Miccoli, Mario Vitrone , Ugo Pugliese e il giornalista ex presidente dell'ordine campano, Ermanno Corsi, il primo capo servizio di Francesco Ruotolo al Mattino. (ANSA).