Racket: pm Dda, "risultati concreti se si fa rete"

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - "Bisogna collaborare con le forze dell'ordine e la magistratura. E' importante però che l'imprenditore o il commerciante che denuncia non sia abbandonato". Lo ha detto Giuseppe Cimmarotta, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, a margine del corso di formazione 'Comunicare i crimini' organizzato dall'Ordine dei Giornalisti della Campania in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati al Palazzo di Giustizia di Napoli nel quale si è discusso anche di racket ed usura.

"Chi denuncia deve avere la percezione che non è solo e che gli strumenti ci sono, sia per quanto riguarda le tutele sia per quanto riguarda le provvidenze economiche" ha aggiunto il magistrato. "Quindi è importante che ci sia la consapevolezza che insieme, facendo rete, si possono ottenere risultati concreti".

A chi gli fa notare che spesso, ancora si usa il termine 'convincere' affinchè la vittima denunci, Cimmarotta risponde: "La vittima preferisce pagare in silenzio, fare sacrifici, semmai anche fallire piuttosto che esporsi e contribuire a far arrestare gli estorsori e sottoporsi alle 'pesantezze' legate al processo. E' un percorso difficile ma è assolutamente ineludibile. Bisogna scegliere da che parte stare". (ANSA).