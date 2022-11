Mons. Battaglia, presto Commissione su patrimonio Chiesa Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - "Anche la Chiesa ha un patrimonio grande, la nostra Chiesa di Napoli ha un patrimonio grande di arte, di chiese e non solo, di terreni… e non solo. Io ho deciso che entro Natale nominerò una Commissione che studi tutto il patrimonio della Chiesa di Napoli, perché di buona parte di questo patrimonio voglio assolutamente che si sviluppi una forma di imprenditoria giovanile che diventi generativa per il sociale del nostro territorio e questo non posso farlo da solo, devo farlo insieme a voi, ho bisogno di voi. Progetto Policoro mettiti all'opera già da stasera!". Così l'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia a Portici ieri, Giornata Mondiale della Gioventù, ai giovani incontrati in un bene confiscato alle mafie, "Villa Fernandes", "C'è un patrimonio immenso nella Chiesa di Napoli. Bene, è arrivato il momento di far fruttificare questo patrimonio attraverso l'imprenditoria giovanile, un'imprenditoria che diventi generativa e che crei lavoro e doni lavoro alle nuove generazioni. Girate pagina, ora tocca a voi! Davvero! - ha sottolinea - E in questa commissione voglio che ci sia un giovane del Progetto Policoro perché possiamo dare concretezza e si cominci a lavorare. Non possiamo più perdere tempo. Dalla forza dei sogni alla concretezza dei segni. Sogniamo insieme!".

Don Mimmo Battaglia ha incontrato i giovani dopo un cammino definito "di pace e di fraternità" per le strade del centro, durante la veglia di preghiera. L'arcivescovo ha anche annunciato che accompagnerà i giovani a Lisbona per l'incontro di agosto con il papa e, per prepararli al meglio, avrà modo di incontrare i partecipanti della diocesi in un weekend di incontro di conoscenza per progettare percorsi con i giovani.

(ANSA).