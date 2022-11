Maltempo, domani scuole chiuse a Napoli e in altri comuni

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - Domani scuole chiuse in diversi comuni della Campania, a cominciare da Napoli, dopo l'allerta arancione emanata dalla Protezione Civile della Campania.

L'intera giornata sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità: per questo motivo nella giornata di domani a Napoli resteranno chiuse le scuole, ma anche i parchi ed i cimiteri cittadini. Saranno inoltre chiusi al pubblico Castel dell'Ovo ed il Maschio Angioino. In considerazione delle condizioni meteo particolarmente avverse, caratterizzate da forti venti ed intense precipitazioni, si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di prestare particolare attenzione alle norme di comportamento di precauzione.

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, nella zona vesuviana, in particolare, nei comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant'Anastasia in provincia di Napoli. A deciderlo, i sindaci dei rispettivi comuni con una apposita ordinanza. "La decisione si è resa necessaria per il ciclone Poppea che si abbatterà sulla Campania e porterà, stando al bollettino meteo della Protezione Civile, perturbazioni con forti piogge e raffiche di vento", dice il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno . "Domani, per precauzione e per la tutela della nostra comunità e della platea scolastica, abbiamo deciso di sospendere le lezioni e chiudere le scuole. Come sempre sono stati allertati i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per monitorare il territorio in virtù dell'evoluzione delle condizioni meteo. Rinnovo a tutti l'invito alla prudenza e ad agire con responsabilità e consapevolezza", sottolinea. In considerazione dell'allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile regionale per domani i sindaci di Ischia e Procida hanno deciso di tenere chiuse tutte le scuole, di ogni ordine e grado, delle due isole. Secondo le previsioni meteo, infatti, nel golfo di Napoli nella giornata di domani soffieranno venti da sud ovest con velocità previste fino a 70/80 chilometri orari che renderanno il mare molto agitato tanto che si prevedono onde alte anche 5 metri e prevedibili ripercussioni anche per la regolarità dei collegamenti marittimi. A Casamicciola il commissario prefettizio oltre che delle scuole ha deciso che domani resteranno chiusi anche il cimitero ed il campo sportivo.Resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, domani, a Sapri, nel Salernitano, a seguito dell'allerta meteo arancione emanata dalla Protezione civile campana. Oltre alle scuole, a Sapri resteranno chiusi il cimitero comunale, i parchi, i giardini comunali, il lungomare con la sospensione delle attività non istituzionali presso le strutture comunali. Per la sola giornata di domani sarà in vigore il divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in prossimità dei canali e del lungomare. Dal Comune consigliano di non uscire di casa se non per situazioni di necessità e di non sostare nei pressi di cornicioni, alberi e balconi. Chiuse anche le scuole dei sei comuni della Penisola sorrentina e quelle di Capri, dove resteranno chiusi anche parchi pubblici, cimitero e impianti sportivi. Per il maltempo è stato rinviato a data da destinarsi pure il convegno di galoppo in programma ad Agnano per domani. La decisione, viene spiegato, per salvaguardare l'incolumità di uomini e cavalli.