Giornata alberi: a Napoli appuntamento al Parco De Filippo

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - Si è tenuto nel Parco "Fratelli De Filippo" di Ponticelli il primo dei due appuntamenti napoletani con la Giornata Nazionale degli Alberi, volto ad educare le giovani generazioni alla conoscenza del bosco e delle specie arboree per stimolare comportamenti quotidiani sostenibili finalizzati alla conservazione della biodiversità ed all'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale.

L'evento è stato organizzato dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Campania" in collaborazione con la Regione Campania ed il Comune di Napoli, coinvolgendo tutti i reparti dell'Arma Forestale della Regione, le comunità locali e gli istituti scolastici. Sono intervenuti l'assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada e l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo.

Oltre alla messa a dimora di piantine forestali dell'ambiente naturale preesistente, sono stati installati arredi e una bacheca esplicativa realizzati da maestranze dell'Arma con legno proveniente da alberi morti naturalmente nelle riserve naturali Statali gestite.

Domani, nell'Auditorium della Parrocchia Santi Pietro e Paolo, con ingresso in via Maria Malibran (di fronte all'entrata principale del Parco "Fratelli De Filippo"), sarà donata alla stessa Parrocchia un esemplare dell'Albero di Falcone, simbolo dell'impegno nella lotta al crimine. (ANSA).