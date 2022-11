Arriva Napoli Magica raccontata da Marco D'Amore

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - "Napoli Magica", il nuovo film diretto e interpretato da Marco D'Amore uscirà come evento speciale nei cinema italiani il 5, 6 e 7 dicembre distribuito da Vision Distribution. Svelata la locandina, l'opera sarà presentata in anteprima il 26 novembre alla 40esima edizione del Torino Film Festival, in Fuori Concorso.

"Napoli Magica" è un film Sky Original, prodotto da Sky e Mad Entertainment in collaborazione con Vision Distribution. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio.

Cosa cerchi in Napoli quando la abiti da sempre o quando la visiti per la prima volta? Perché la sua anima è così diversa dalle altre? Dove risiede la sua magia? Se lo chiede Marco D'Amore attraversando e perdendosi nella città per trovarne l'incanto, i suoi misteri e le sue leggende, spiriti, le voci antiche, i fantasmi. Luoghi iconici - il cimitero delle Fontanelle, Castel dell'Ovo, la cappella del Cristo Velato, le Catacombe di San Gaudioso - prendono vita mentre i volti della gente incontrata in strada si contrappongono ai personaggi del mito come la sirena Parthenope, il munaciello, le anime pezzentelle, Pulcinella. Il 30 novembre anteprima per la città di Sorrento nell'ambito delle Giornate Professionali di Cinema.

