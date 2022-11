Movida a Napoli. Controlli nel weekend, multe e denunce

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Controlli della Polizia Municipale a Napoli nell'ultimo fine settimana mirati in particolare al rispetto delle norme per la vendita di alcolici: tre i gestori di locali sanzionati, ciascuno per un importo di oltre 6.500 euro, per il mancato rispetto del divieto di vendita oltre l'orario consentito mentre, sul fronte della vendita di alcolici ai minori, è stato denunciato il gestore di un locale, recidivo, che ha venuto alcolici a una quindicenne.

Controllati 22 esercizi pubblici ed elevati 24 verbali.

Multate diverse attività nella zona del centro storico di Chiaia e di Posillipo per l'occupazione illecita di suolo pubblico, per la gestione non corretta dei rifiuti, per l'assenza dei requisiti per la diffusione di musica e per assenza di autorizzazione alla vendita di alcolici.

Nella zona dei 'baretti' sanzionato un grande garage per aver occupato abusivamente il suolo pubblico e per la mancanza dell'autorizzazione del passo carrabile.

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della "movida", controlli interforze sono stati effettuati a Chiaia, nel centro storico, a borgo Orefici e al Vomero. Identificate 50 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllato 12 veicoli, contestato 34 violazioni del codice della strada e sanzionato un esercizio commerciale in vico Belledonne a Chiaia per violazione del nulla osta di impatto acustico.

Decine di persone sono state controllate anche in altre zone della città, con altre multe e sanzioni. (ANSA).