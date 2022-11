Frammento caduto da Reggia Capodimonte, proseguono le verifiche

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Proseguono le verifiche su tutti i balconi della Reggia di Capodimonte, a Napoli, dopo la caduta - venerdì, per il maltempo - di un frammento di piperno da un balcone. Il frammento è finito sul prato, in una zona non accessibile al pubblico.

Le indagini tecniche proseguiranno anche nella giornata di domani e pertanto il museo, chiuso ieri e oggi, resterà interdetto al pubblico un altro giorno.

Riaperto nella giornata di oggi, invece, il Real Bosco di Capodimonte. (ANSA).