Turismo: Manfredi, Napoli in controtendenza in periodo crisi

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - "In un momento di difficoltà economica complessiva, Napoli è in controtendenza: sta crescendo anche l'occupazione e questo traina l'intera Regione". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commenta i dati sul turismo in città a margine del giuramento degli allievi della Scuola Militare Nunziatella.

"E' un segnale molto importante che ci dà fiducia per il futuro perché anche le aspettative degli imprenditori sono positive", ha proseguito Manfredi. "I numeri che abbiamo e che monitoriamo costantemente ci dicono che anche Gennaio è positivO. Noi stiamo lavorando tantissimo per rafforzare la prospettiva turistica della città. Questa è sicuramente una cosa che ci dà soddisfazione. Sicuramente bisogna lavorare molto perché il contesto economico internazionale e nazionale non è positivo". (ANSA).