Rapina in un ristorante a Sant'Antimo

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - Ieri sera poco prima delle 22 a Sant'Antimo i Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti, allertati dal 112, in via Appia dove poco prima due persone con passamontagna avevano rapinato un ristorante etnico prendendo l'incasso. Uno dei rapinatori pare fosse armato di fucile.

Nessun ferito. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.

