Omicidio a Castel Volturno, torna operazione Alto Impatto

(ANSA) - CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 19 NOV - Nuova operazione "Alto Impatto" delle forze dell'ordine a Castel Volturno; è la seconda dopo i controlli straordinari realizzati l'11 novembre scorso in seguito all'omicidio del 38enne Luigi Izzo, ucciso a coltellate da un 53enne che è attualmente in carcere insieme al figlio di 27 anni, accusato di concorso nel delitto.

L'operazione è stata disposta dal questore di Caserta Antonino Messineo sulla base di quanto deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura a Caserta.

Anche in questo caso Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, diretti sul campo dal dirigente del Commissariato di Castel Volturno, hanno effettuato posti di blocco, perquisizioni e controlli sul litorale domizio, identificando 400 persone, di cui oltre 200 soggetti con precedenti penali; sono stati poi controllati 221 veicoli e contestate violazioni al Codice della Strada, con il sequestro di 5 auto per le irregolarità accertate. Le forze dell'ordine hanno poi controllato 38 persone sottoposte a misure restrittive, denunciandone una per inosservanza della misura del foglio di via obbligatorio. (ANSA).