Droga: arrestato spacciatore a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - Uno spacciatore è stato arrestato la scorsa notte dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale a Napoli.

L'uomo, un napoletano di 59 anni, con precedenti, è stato fermato in via Giuseppe Marrazzo per un controllo e si è subito mostrato insofferente. Addosso gli sono stati trovati 133 involucri contenenti circa 41 grammi di eroina. Il 59enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. (ANSA).