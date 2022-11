Controlli sicurezza alimentare a Napoli,sequestri e sanzioni

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - Controlli volti a garantire la sicurezza alimentare, sono stati condotti in bar e ristoranti nella zona adiacente Piazza dei Martiri, a Napoli. Personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro, composto da trentasei unità, ha ispezionato 28 esercizi: 21 ristoranti, due pizzerie, due bar, una rosticceria, una paninoteca e una pescheria che la sera diventa ristorante.

Nel corso dei controlli sono state erogate 130 prescrizioni, 8 diffide, 14 sanzioni amministrative per un totale di 21mila euro ed è stata disposta la sospensione di 6 esercizi commerciali. Inoltre, sono stati sequestrati prodotti da forno che saranno distrutti, per un totale di 50 chilogrammi.

"E' costante l'impegno profuso nell'interesse della salute di cittadini e turisti, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme vigenti" commenta il direttore generale Ciro Verdoliva nel ringraziare il personale "L'attività di ispezione proseguirà nelle prossime settimane in altre aree della città perché è proprio grazie a questa attività che abbiamo modo di eliminare dal mercato alimenti potenzialmente pericolosi per la salute e far valere le leggi sulla sicurezza alimentare a tutela dei cittadini, ma anche dei tantissimi esercenti che rispettano le regole e che sono vittime di una concorrenza sleale". (ANSA).