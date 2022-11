Cane antidroga scopre marijuana nel frigorifero di un bar

(ANSA) - BENEVENTO, 19 NOV - Infallibile il fiuto di Holly, cane antidroga dei carabinieri, che ha scoperto 27 grammi di marijuana nel frigorifero di un bar, in mezzo agli alimenti. E' successo a Pietrelcina - i due fratelli titolari dell'esercizo sono stati denunciati - nel corso di un servizio di controllo del territorio a largo raggio effettuato ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Benevento, supportati da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno.

La perquisizione dal bar (dove è stato anche trovato e segnalato alla prefettura un uomo che stava fumando uno spinello) è stata estesa all'abitazione dei due fratelli, dove sono stati rinvenuti ulteriori 75 grammi di marijuana.

Le attività di controllo congiuntamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento hanno, inoltre interessato, nel comune di San Giorgio del Sannio, 4 esercizi pubblici di cui 3 sono risultati irregolari per omessa valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, omessa visita medica dei lavoratori, con conseguenti sanzioni amministrative per un importo complessivo di settemila euro e sospensione dell'attività di un esercizio per la presenza di un lavoratore in nero.

Nel corso del servizio sono stati eseguiti numerosi posti di controllo lungo le principali vie di comunicazione, finalizzati alla prevenzione dei furti in abitazione. Complessivamente sono stati controllati 30 veicoli e 75 persone, contestando diverse violazioni al codice della strada per mancata revisione, mancanza di documenti di circolazione e di guida e mancato uso delle cinture di sicurezza, per un importo complessivo di circa duemila euro. (ANSA).