Bomba carta esplode in fusto di cemento per raccolta rifiuti

(ANSA) - POLLENA TROCCHIA (NAPOLI), 19 NOV - Una bomba carta è esplosa intorno alla mezzanotte in via Giacomo Leopardi, 3 a Pollena Trocchia. I Carabinieri della tenenza di Cercola, intervenuti sul posto, hanno constatato che poco prima sconosciuti avevano gettato un ordigno in un fusto di cemento per la raccolta dei rifiuti.

Nell'esplosione alcuni frammenti sono finiti a trenta metri di distanza, senza provocare feriti. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della tenenza di Cercola e di quelli della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco. (ANSA).