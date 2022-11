Verso la medicina unica, il punto in un congresso

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - "Verso la medicina unica: nuovi approcci della sanità di prevenzione in Campania": è il congresso dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in programma lunedì 21 novembre alle 9.00 nell'Aula Magna Storica del Centro Congressi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Partenope che mira a illustrare le strategie e la vision della Sanità di prevenzione in Campania.

L'evento - si legge in una nota - sottolinea l'importanza, nell'ambito di una sanità di prevenzione, di una stretta collaborazione tra la medicina umana e la medicina veterinaria; è questo l'unico modo per trasformare l'intervento sul singolo, in strumento per salvaguardare la salute di tutti.

"La sanità di prevenzione merita molto di più di quello che ha ricevuto" dichiara Antonio Limone Direttore Generale, Istituto Zooprofilattico Campania e Calabria "La medicina unica la costruisci solamente se riesci a realizzare una sanità di prevenzione che garantisca veramente salute. Costruire un laboratorio come quello della Tipizzazione delle Salmonelle al servizio della sanità pubblica è un passo importante in questa direzione". Alla tavola rotonda, si alterneranno Antonio Postiglione - Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale - Regione Campania, Paolo Sarnelli - Responsabile UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria - Regione Campania, Ciro Verdoliva - Direttore Generale Asl Napoli 1 Centro, Maria Triassi - Dipartimento di Sanità Pubblica - Professore Ordinario di Igiene - Università degli Studi di Napoli Federico II, Ugo Trama - Dirigente UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi - Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regione Campania. Il convegno verrà concluso dal Magnifico rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito. (ANSA).