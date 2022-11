Trasporti: Eav fa il punto su investimenti e prospettive

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - In una conferenza stampa nella sede di Eav e poi in Regione, in un incontro con i sindaci della costiera sorrentina, è stato fatto il punto sullo stato dell'azienda di trasporti ed in particolare sulla Vesuviana.

"Abbiamo evidenziato - si legge in una nota di Eav - il grande lavoro fatto sulla gomma: siamo passati da 190 bus con età media di 16 anni (2017) a 375 bus con età media di 7 anni (2022). Abbiamo riaperto tutti i vecchi cantieri chiusi e varato nuovi progetti: investimenti in corso per circa 5 miliardi.

Abbiamo fatto mille assunzioni e preso nuovi manager da Trenitalia. Sul ferro abbiamo evidenziato come sono in corso su tutte le linee lavori di sostituzione del segnalamento ferroviario e rinnovo dei treni. Treni nuovi sono già arrivati su tutte le linee (flegree, Benevento e Piedimonte Matese).

Treni nuovi ordinati sulla metropolitana".

Riguardo alla vesuviana "sono in costruzione - spiega l'azienda - i 40 treni nuovi ordinati alla società Stadler e si sta chiudendo la gara per il rinnovo gallerie e segnalamento ferroviario. Complessivamente circa un miliardo di investimento.

Faremo a breve una nuova gara per altri 40/50 treni nuovi: vogliamo una flotta con 90 treni nuovi". La consegna del primo treno è prevista a settembre 2024 e la consegna del quarantesimo a dicembre 2025.

"Tra tre anni - affrma Eav - avremo treni nuovi e infrastruttura nuova. Intanto ai sindaci della costiera abbiamo proposto un accordo. Più direttissimi; partenze in più la mattina presto; collaborazione su Campania Express".

Per quanto riguarda la sicurezza ferroviaria "siamo sotto il controllo Ansfisa e siamo l'unica ferrovia isolata con certificato Ansfisa". Sul recente svio di Pompei "stanno indagando ben tre commissioni (una nostra interna, una del magistrato, uno di Ansfisa). A quanto pare si è trattato di errore umano, vedremo le responsabilità". (ANSA).