Sindacato Pnfd, più Volanti in strada e prevenzione

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 18 NOV - "Piu' Volanti e piu' poliziotti equivalgono ad una maggiore sicurezza per i cittadini e le città". A dirlo è il Sindacato Polizia Nuova Forza Democratica in merito agli episodi avvenuti in due comuni della provincia di Napoli: a Portici dove lunedì è esplosa una bomba carta davanti a un bar e a Ercolano dove ieri sono stati sparati colpi di arma da fuoco contro il container di un'azienda specializzata nel settore delle coibentazioni.

"Nemmeno i numerosi appelli e le petizioni firmate dai cittadini, inviate anche al Sindacato di Polizia, hanno smosso il precedente Governo nonostante l'alto numero e la progressiva efferatezza dei crimini commessi. Sembra quasi che ad ogni crimine corrisponda una attività negazionista che vorrebbe non far emergere quanto gravemente accade" si legge nella nota.

"Portici ed Ercolano sono città dell'Italia e l'Italia deve uscire da questa morsa criminale. Non basta solo individuare gli autori dei reati commessi ma è urgente garantire la presenza delle Volanti in strada specialmente nelle ore serali e notturne, come hanno anche chiesto più volte i cittadini".

Al nuovo Governo il Sindacato Polizia Nuova Forza Democratica chiede una 'svolta necessaria' affinchè venga posta in essere l'attività di prevenzione dei reati. "I cittadini hanno il diritto di vivere serenamente le proprie città ed i loro affetti e lo Stato ha il dovere di tutelarli". (ANSA).