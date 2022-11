Scuola: manifestazione Napoli, il caso delle studentesse abusate

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - Un migliaio circa gli studenti a Napoli alla manifestazione organizzata nell'ambito della mobilitazione scolastica. Il corteo pacifico che ha attraversato la città da piazza Garibaldi a piazza Plebiscito si è fermato più volte durante il percorso. Davanti a una banca, in piazza Borsa, con alcuni giovani che hanno simulato di essere morti, vittime della crisi economica, e davanti all'Università Federico per denunciare il caro alloggi e il caro trasporti. Ma anche, come sottolineato al megafono più volte, per ricordare l'episodio di cronaca di oggi con un dipendente dell'Ateneo arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di sei studentesse.

No deciso all'alternanza scuola lavoro: alcune ragazze hanno dipinto di rosso le mani per ricordare le giovani vittime degli ultimi mesi. (ANSA).