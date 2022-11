"Indovina...l'albero" al Real Bosco di Capodimonte

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - Una festa con musica, balli e indovinelli per conoscere meglio le specie monumentali presenti nel Giardino dei Principi, fatta dai ragazzi per i ragazzi.

Quest'anno la "Festa dell'Albero", in programma lunedì 21 novembre 2022 alle ore 10.00 al Museo e Real Bosco di Capodimonte (in caso di avverse condizioni meteo l'evento sarà rimandato a nuova data), è all'insegna della piena partecipazione delle associazioni (Amici di Capodimonte e MusiCapodimonte) e delle scuole (le primarie Mameli-Zuppetta, Angiulli e Novaro, e il liceo musicale Margherita di Savoia), con il supporto di Euphorbia srl, per condividere, in modo innovativo e divertente, le informazioni sugli alberi monumentali giunti a Napoli oltre due secoli fa, via mare, dalla Cina, dal Messico, dall'Australia, spesso come doni diplomatici per i regnanti dell'epoca.

Un gioco, dunque, che partendo dalle caratteristiche fisiche degli alberi (forma della chioma, colori, ampiezza e l'altezza del tronco, il profumo delle foglie, la presenza di frutti o fiori) possa portare gli studenti - tramite una serie di indizi, anche musicali, e di indovinelli - a conoscere i cinque alberi monumentali presenti nel Giardino dei Principi, inseriti nell'elenco nazionale degli alberi monumentali a cura della Regione Campania. Si parte dalla Melaleuca Styphelioides (zona fabbricato Colletta) per poi giungere al Tasso, all'Eucalipto, al Cipresso di Montezuma e al Canforo, ultima tappa e luogo di raccolta.

Il percorso "Indovina... l'albero!", a cui parteciperanno circa 80 alunni della primaria e 50 alunni del Liceo musicale Margherita di Savoia, è pensato in modo che gli studenti più grandi possano essere i facilitatori del gioco per i più piccoli che, divertendosi a risolvere indovinelli - aiutati dal personale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, di Amici di Capodimonte e di Euphorbia - conosceranno tanti aspetti botanici e culturali del Giardino Anglo-Cinese, situato vicino alla Palazzina dei Principi e conquisteranno anche un premio-tesoro.

