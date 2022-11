Covid: in aumento in Campania tasso positività e ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - Tutti in aumento in Campania i dati Covid. I positivi del giorno sono 2.283 a fronte di 12.393 test per un tasso del 18,42% rispetto al 15,96 di ieri. In terapia intensiva sono 10 le persone ricoverate, a fronte delle 9 di ieri, nei reparti ordinari 294, due in più. Altre tre le vittime. Una nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrate ieri. (ANSA).