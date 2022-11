A Caserta mostra sulla "Toponomastica nelle carte dell'Igm"

(ANSA) - CASERTA, 18 NOV - Taglio del nastro, alla sede del Collegio dei Geometri Laureati della provincia di Caserta, della mostra "Toponomastica campana nelle carte dell'IGM" (Istituto Geografico Militare,ndr); un viaggio nella storia di questo interessante settore, attraverso dei documenti d'epoca che saranno esposti nella sede di Corso Trieste a Caserta fino al prossimo 30 novembre.

"Con questo evento - ha detto il presidente dei Geometri della provincia di Caserta Aniello Della Valle - vogliamo comunicare, in sintonia con l'Istituto Geografico Militare e la Divisione romano-ellenica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un messaggio importante, cioè che le cartografie non rappresentano assolutamente il passato, ma sono e saranno sempre un prezioso strumento a disposizione dei tecnici e naturalmente anche dei geometri. Oggi possiamo sfruttare le mappe satellitari per i nostri studi, ma queste non sostituiscono le carte geografiche".

Presenti tra gli altri al taglio del nastro, il vice comandante dell'Istituto geografico militare Giuseppe Poccia e il presidente della Divisione romano-ellenica del gruppo esperti Onu in materia di nomi geografici Andrea Cantile. (ANSA).