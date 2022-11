A Benevento valori acqua nella norma, ma resta divieto

(ANSA) - BENEVENTO, 18 NOV - I pozzi di Pezzapiana possono essere riattivati lasciando vigente, a titolo precauzionale, l'ordinanza del sindaco di benevento di non utilizzo ad uso potabile della risorsa idrica prelevata dai pozzi in questione, fino ai definitivi riscontri che saranno forniti nelle prossime ore dalla Asl e dall'Arpac, che proseguiranno il monitoraggio.

E' quanto deciso al termine della riunione, richiesta del sindaco Clemente Mastella, in prefettura, per la risoluzione della problematica relativa alle acque non regolamentari dei pozzi in località Pezzapiana; riunione alla quale sono intervenuti anche i responsabili della Asl di Benevento, dell' Arpac e della Gesesa.

Il sindaco ha invitato gli organi preposti a continuare nell'attività congiunta di controllo. "Ringrazio il prefetto - ha detto Mastella - per aver accolto la mia richiesta, nei prossimi giorni avremo un incontro col vicepresidente della Regione Bonavitacola per fare il punto. Si riaprono i pozzi per utilizzare l'acqua non a uso potabile. E' stato dato mandato all'Arpac e all'Asl di continuare i monitoraggi. Peraltro è emerso che i fontanini non hanno problemi. Intanto tutti i prelievi danno indici di 1,99. Quando l'Asl mi ha dato dati diversi ho provveduto a chiudere subito. Noi dobbiamo attingere dove ci dice la Regione". (ANSA).