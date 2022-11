Torneo Dante Albini, al via dal 26 novembre

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - E' stata presentata la prima edizione del torneo di calciotto Memorial " Dante Albini" che si svolgerà il 26 novembre ed il 3 dicembre con le semifinali presso il Centro sportivo " Real Paradise" ad Agnano, mentre le le finali si giocheranno il 16 dicembre, presso il Centro sportivo dell'Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli Il torneo è stato illustrato dal Prefetto di Napoli, Claudio Palomba: " Oggi, siamo qui ad inaugurare un vero e proprio torneo di calcio con magistrati, l'aeronautica militare e l'ordine dei giornalisti della Campania. Un torneo intitolato a Dante Albini, funzionario di questa Prefettura, fra le prime vittime della tragica epidemia causata dal covid." Un torneo di beneficenza a favore dell'Associazione 'A ''Voce d' 'e Creature'' di don Luigi Merola.

" Non ho conosciuto personalmente Dante Albini - ha aggiunto il prefetto Palomba - ma dalla memoria collettiva di chi ha avuto questo piacere so che oggi stiamo facendo la cosa giusta per ricordarlo e rendergli merito. Non c'è funzionario o impiegato di questa prefettura che non mi abbia riportato, con voce commossa, un frammento di ricordo personale o un episodio di vita lavorativa che ha visto Dante Albini protagonista. Un lavoratore serio e onesto, portato all'operatività e alla velocizzazione dei tempi lavorativi, trait d'union con impiegati di altri uffici, dalla questura all'ufficio del lavoro, dal Comune di Napoli all'Inps. Lui era l'occhio e l'orecchio dei dirigenti che lo hanno avuto nelle proprie aree e nello stesso tempo era il riferimento costante degli impiegati quando erano in difficoltà con pratiche più complesse. Aveva il senso dello Stato ne era orgoglioso. Uno Stato al servizio dei cittadini di cui lui è stato protagonista silenzioso ed umile. Un testimone che la prefettura si porta nel cuore". (ANSA).