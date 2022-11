Musica: Eiko Ishibashi ad Avellino unica data italiana

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Musica da Oscar aspettando il 47° Laceno d'oro International Film Festival con l'unica data italiana della pianista e compositrice giapponese Eiko Ishibashi, concerto dal titolo "Playing Drive My Car solo set", tratto dalla colonna sonora di "Drive My Car," di Ryusuke Hamaguchi (miglior film internazionale agli Oscar 2022 e Prix du scénario al Festival di Cannes 2021) in programma martedì 22 novembre alle ore 20,30 al Duomo di Avellino (Ingresso gratuito, prenotazioni sul sito www.lacenodoro.it).

Eiko Ishibashi è una polistrumentista giapponese il cui lavoro spazia da album cantautoriali a colonne sonore per film, televisione, teatro e mostre, fino all'improvvisazione. La musica Hamaguchi ha attirato l'attenzione internazionale ed è stata successivamente arrangiata in un album pubblicato nel 2021 che incorporava gli effetti sonori del film. Un'anteprima esclusiva in attesa del festival cinematografico (1-8 dicembre) dedicato alle produzioni indipendenti e di ispirazione neorealista, nel segno del suo fondatore Pier Paolo Pasolini, con tre concorsi ufficiali, di cui due internazionali, premiazioni, incontri, masterclass e retrospettive. Il Laceno d'oro è organizzato dal Circolo ImmaginAzione di Avellino, presieduto da Antonio Spagnuolo, direzione artistica di Maria Vittoria Pellecchia ed è realizzato con il contributo di Regione Campania, Film Commission Regione Campania e Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC. (ANSA).