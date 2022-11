Manfredi visita la questura di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si è recato in visita alla sede della Questura. Accolto dal Questore Alessandro Giuliano, ha potuto visionare la Sala Operativa e "Una Casa per te", area destinata all'accoglienza e all'ascolto, anche in forma protetta, di donne, minori ed altre vittime vulnerabili. Manfredi ha ribadito - ancor di più in questa fase delicata - la volontà come Amministrazione di fornire il massimo contributo alle forze dell'ordine nell'ambito di una strategia comune di lotta alla criminalità ed ad ogni forma di illegalità. (ANSA).