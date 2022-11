Maltempo: da domani tornano forti piogge in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Dopo un giorno di tregua, tornano i temporali in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalle ore 6 di domani, venerdì 18 novembre, alle ore 6 di sabato, 19 novembre, sulle zone 1, 3, 5, 6 e 8: zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole, area vesuviana; Zona 3: Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento.

I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini o grandine. Si prevede un possibile rischio idrogeologico anche con possibili allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. Prestare attenzione anche a possibili danni alle coperture oltre alla caduta di rami o alberi.

La Protezione Civile segnala, inoltre, che la Campania, almeno fino alla giornata di mercoledì della prossima settimana, sarà interessata da condizioni di maltempo, caratterizzate da fenomeni di piogge, anche intense. Si raccomanda alle autorità competenti di prestare attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi. (ANSA).