Furti di biciclette,un arresto e un ricercato nel Napoletano

(ANSA) - SORRENTO (NAPOLI), 17 NOV - Avrebbero rubato tre biciclette a pedalata assistita in penisola sorrentina nell'arco di poco più di un mese. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Sorrento, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura, hanno arrestato una persona originaria della periferia di Napoli, mentre una seconda è tuttora ricercata: sono entrambe accusate di furto aggravato in concorso.

I fatti sono avvenuti a Sorrento il 2 agosto e l'8 settembre 2021 e a Meta il 27 agosto 2021. Tutto è partito dalla denuncia presentata dalle vittime: in particolare, decisiva è risultata l'acquisizione dei filmati di videosorveglianza pubblici e privati, la cui analisi ha consentito di ricostruire, nel dettaglio, le fasi dei furti e di acquisire così elementi utili per l'individuazione degli autori dei reati, che - stando a quanto appurato dai militari dell'Arma - avrebbero utilizzato un'auto presa a noleggio per raggiungere i comuni della penisola sorrentina e, dopo avere individuato aree di proprietà privata facilmente accessibili, si sarebbero introdotti all'interno, utilizzando arnesi idonei allo scasso e all'effrazione per forzare il sistema di chiusura delle biciclette elettriche. I due indagati già il 12 novembre dello scorso anno erano stati fermati a bordo della stessa vettura e arrestati per un altro furto di un'altra bici elettrica. La comparazione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza estrapolate in occasione dei furti commessi nel 2021 con quelle dei soggetti identificati in occasione dell'arresto effettuato dai carabinieri hanno consentito di verificare la corrispondenza di questi con gli autori dei furti precedenti. Uno dei due indagati è stato arrestato e portato nel carcere napoletano di Poggioreale, mentre l'altro indagato è tuttora ricercato. (ANSA).