Covid: oltre duemila nuovi casi in Campania, una vittima

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Sono 2.010, su 12.593 test eseguiti, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di positività è del 15,96%, contro il 15,28 di ieri. Il bollettino regionale quotidiano segnala una vittima, risalente ai giorni scorsi ma registrata ieri. Lievi oscillazioni sul numero dei posti letto occupati: quelli in terapia intensiva scendono a 9 (-1), quelli in degenza salgono a 292 (+3). (ANSA).