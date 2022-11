Quattro giorni di Pizza Village... sulla tavola del salotto

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Quattro giorni per "tirare la volata" al CocaCola PizzaVillage@home, evento che ha percorso l'Italia e che vede Milano come tappa finale. Scelta non casuale, dato che Milano guida la classifica della ripresa, con un +24,6% di nuove pizzerie aperte nello scorso biennio (+3.489 unità).

Ma come e dove si svolge l'evento? In realtà, tutto è a casa di chi vi aderisce: o quasi, perchè la modalità di partecipazione è, appunto, un'adesione con l'app di Glovo che vedrà partire le pizze da due centri di preparazione designati con la modalità di consegna a domicilio, entro un raggio massimo di tre chilometri dai forni collocati in via Pergolesi e in via Tortona.

Due i punti di forza dell'iniziativa: il costo particolarmente allettante per chi prenota in anticipo: 5 euro fino alla sera del 16 novembre (per la pizza e una confezione di prodotti alimentari data in omaggio), mentre nei due giorni dell'evento si possono continuare le ordinazioni a prezzo interno. Non mancano i grandi nomi: a firmare le pizze, saranno infatti personaggi del calibro di Toto Sorbillo, Errico Porzio, Antonio Sorrentino e Davide Civitiello, Fabio Cristiano, Gennaro Giamè, Vincenzo Capuano, Giuseppe Crapetti.

Importante il risvolto solidale: nel corso della kermesse, mille pizze verranno donate al Banco Alimentare, per aiutare chi si trova in difficoltà. Allo stesso, saranno inoltre donate le materie prime avanzate alla fine della manifestazione. (ANSA).