Ministro Piantedosi a Napoli per Comitato ordine e sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, venerdì 18 novembre alle ore 10,30, sarà in Prefettura a Napoli per partecipare al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Napoli, in cui si discuterà della situazione della sicurezza nell'area metropolitana Al termine il ministro Piantedosi terrà un incontro con la stampa.

I giornalisti, i fotoreporter e i cineoperatori interessati a partecipare dovranno inviare, entro le ore 13.00 di giovedì 17 novembre, via posta elettronica, ufficiostampa.pref_napoli@interno.it una richiesta di accredito su carta intestata con l'indicazione dei dati anagrafici e del numero di iscrizione all'albo professionale e, per i soli operatori, del documento di riconoscimento nonché del numero telefonico della segreteria di redazione per eventuali comunicazioni.

Richieste di accredito che dovessero pervenire oltre il temine indicato non potranno essere prese in considerazione per motivi di carattere organizzativo. L'accredito verrà consegnato in occasione dell'evento, presso il Corpo di guardia della prefettura all'atto dell'accesso che dovrà avvenire, entro le ore 11,00. I soli fotocineoperatori interessati ad un giro tavolo all'inizio del Comitato dovranno presentarsi entro le 10,00. (ANSA).