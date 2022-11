Giustizia, a Smcv 14 giudici di pace per 11mila cause

(ANSA) - CASERTA, 16 NOV - Quattordici giudici di pace per undicimila procedimenti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). E' il dato fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del foro sammaritano, secondo cui si tratta di un "numero insufficiente di unità di personale, che si trova nell'impossibilità di assicurare risposte efficienti ed efficaci all'utenza". Nel primo semestre del 2022, fanno sapere dall'ordine, "il flusso degli affari registrato all'ufficio del Giudice di Pace del tribunale di Santa Maria Capua Vetere è di 10.645 procedimenti civili e 397 penali". Il presidente dell'Ordine Ugo Verrillo sollecita "l'immediata copertura dei posti vacanti, ovvero l'adozione di ogni altra soluzione che il Ministero riterrà di assumere per garantire l'adeguato funzionamento dell'Ufficio". Peraltro l'Ordine dà conto della segnalazione che il presidente del Tribunale Gabriella Casella ha inviato al Dicastero della Giustizia circa le carenze del giudice di pace.

Tra avvocati e presidenza del tribunale sono ormai superate le incomprensioni derivanti soprattutto dalle restrizioni prese durante il Covid; è proprio di questi giorni il decreto ad hoc della Casella, emesso su richiesta dell'Ordine, che revoca l'uso della mascherina. "La collaborazione tra enti e istituzioni al fine di salvaguardare i presidi di giustizia nelle realtà territoriali - afferma il presidente dell'Ordine degli Avvocati Verrillo - è sempre stata una prerogativa del Consiglio dell'ordine degli avvocati. La nota del Presidente del Tribunale trasmessa al Ministero della Giustizia si pone nell'ottica di quella necessaria armonia per garantire il 'sistema giustizia' nel suo complesso. Con piacere riscontro inoltre che la revoca dell'uso della mascherina presso gli uffici del giudice sia stata accolta". (ANSA).