Cinema, alle Giornate di Sorrento tutto il 2023 delle sale

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Tornano a Sorrento dal 28 novembre al 1 dicembre per la 45/a edizione le Giornate Professionali di Cinema "New Challenges, Together!", principale appuntamento dell'industria cinematografica italiana proiettata verso il 2023, con convention, trailers, anteprime e incontri tecnici.

L'evento è organizzato all' Hilton Sorrento Palace dall'Anec con l'Anica, e il sostegno del Mic-Dg Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania e del Comune di Sorrento. Attesi esercenti, distributori, produttori, autori, giornalisti e istituzioni. In Sala Sirene solo per accreditati saranno proiettate le anteprime: "Anche io (She said)" di Maria Schrader (Universal Pictures), "What's love got to do with it" di Shekhar Kapur, (Lucky Red) migliore commedia alla festa di Roma. Alessandro Siani presenterà agli addetti ai lavori "Tramite amicizia", commedia 01 Distribution di cui è autore e interprete con Max Tortora e Matilde Gioli, al centro della storia una agenzia che offre amici a noleggio. Riccardo Milani presenterà "Grazie ragazzi"(Vision Distribution). Il 30 novembre, nella Sala Sirene verranno consegnati i Biglietti d'Oro ANEC.

A seguire l'anteprima, aperta al pubblico, di "Napoli magica" (Vision Distribution) di Marco D'Amore. Il Premio Anec va a Leonardo Maltese per "Il signore delle formiche" di Amelio. Le anteprime per il pubblico sono al Cinema Tasso, dal 26 novembre al 2 dicembre: al via con "The Boat" di Alessio Liguori, seguiranno "Quel posto nel tempo" di Giuseppe Alessio Nuzzo, "Vicini di casa" di Paolo Costella , "Il Gatto con gli stivali 2" (con accensione dell'albero sul tema del film Universal) "The Woman King" di Gina Prince-Bythewoo, "Riunione di famiglia" di Philippe de Chauveron, "Massimo Troisi. Tutta 'nata storia" di Alessandro Bencivenga, "La cura" di Francesco Patierno, "Il corsetto dell'Imperatrice" di Marie Kreutzer. Quattro le proiezioni e masterclass per le scuole del territorio. Con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e Green Cross Italia, Partners TikTok e Cinemeccanica. (ANSA).