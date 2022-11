Calderoli: autonomia è solo bozza, collaborazione sia leale

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - "Quello che ho messo sul tavolo è una bozza di lavoro per iniziare a confrontarci e a lavorare: auspico che la versione definitiva di questo testo possa essere scritta con il contributo di tutte le Regioni, perché questa è una bozza aperta a ogni tipo di proposta, a ogni tipo di contributo, ma a condizione che ci sia una leale collaborazione reciproca da una parte e dall'altra". Lo afferma il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Roberto Calderoli sul ddl sull'autonomia differenziata.

"Ringrazio dell'interesse manifestato sull'autonomia differenziata da parte del governatore campano Vincenzo De Luca e dei tanti, parlamentari o sindacati, che stanno chiedendo il ritiro di una proposta, la mia proposta, che non essendo mai stata presentata da nessuna parte non si vede come possa essere ritirata", afferma Calderoli. (ANSA).