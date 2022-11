Telecamere per scuole e illeciti ambientali nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 15 NOV - Progetti per l'installazione di 270 telecamere di videosorveglianza in sedici Comuni del Casertano sono stati approvati dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo. Si tratta dei progetti relativi ai finanziamenti del Ministero dell'Interno previsti per "Scuole Sicure" e per il Programma operativo complementare (Poc) "Legalità" 2014-2020.

Sono sedici i Comuni che hanno richiesto il finanziamento, e i cui progetti, dopo l'ok del Comitato provinciale, saranno vagliati dal Viminale per l'ammissione al finanziamento.

"La video-sorveglianza - ha dichiarato il prefetto Castaldo - è un importante investimento per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni criminali, facilitando l'attività di repressione e di capillare controllo del territorio". Le 270 telecamere saranno installate in aree interessate agli sversamenti illeciti di rifiuti ma anche nelle scuole, per prevenire furti di materiale didattico. I Comuni interessati sono Caserta, Aversa, Maddaloni, Marcianise, San Felice a Cancello, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Casal di Principe, Trentola Ducenta, Lusciano, San Cipriano d'Aversa, Gricignano d'Aversa, Villa Literno e Sessa Aurunca. (ANSA).