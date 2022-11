Teatro: Capuano, con Totò e Peppino un omaggio a Beckett

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Torna a teatro Antonio Capuano, autore e regista dello spettacolo "T&P. Totò e Peppino, omaggio a Samuel Beckett" che debutterà in prima nazionale al Teatro Mercadante di Napoli domani alle 21.00, con repliche fino a domenica 27 novembre.

Antonio Capuano, regista di cinema ("Vito e gli altri", "Pianese Nunzio 14 anni a maggio", "Luna Rossa") e teatrale ("Medea" e "Otto pezzi inutili"), vincitore nel 2022 del David di Donatello Speciale, presenta un nuovo testo che attraverso due figure mitiche dell'immaginario dell'arte italiana, Totò e Peppino De Filippo, celebra il genio di Samuel Beckett.

Interpretato da Roberto Del Gaudio (nei panni di Totò/Hamm) e da Carlo Maria Todini (in quelli di Peppino/Clow), l'allestimento è la riscrittura elaborata da Capuano a partire dai dialoghi provati da Totò e Peppino di Hamm e Clow, i due personaggi di "Finale di partita" , Un'opera che aveva incuriosito il "Principe" della risata e che provò affiancato da Peppino De Filippo in uno spazio a Napoli, di cui però non si ha nessuna cronaca. "Totò - ha dichiarato Antonio Capuano - ha affinità con Beckett, è assurdo, paradossale e astratto, mentre Peppino è il controcanto che ti riporta alla realtà. Ho voluto recuperare, riscrivere e reimmaginare quel loro duetto andato perduto, non scorrendo più il copione di 'Finale di partita' ma riproducendone la traccia con un Totò-Hamm cieco e incapace di stare in piedi e un Peppino-Clow che non si siede mai. Nel testo ho inserito frasi illuminanti dai romanzi di Beckett, 'L'innominabile' e 'Malone muore'".

Le scene dello spettacolo sono di Antonella de Martino; i costumi di Francesca Balzana; le musiche di Federico Odling; aiuto regista Emanuele Donadio. La produzione è del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale. (ANSA).