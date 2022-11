L'Arsenale di Napoli presenta Novus Ordo Seclorum di Ovolith01

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Prosegue l'attività espositiva e narrativa contemporanea de L'Arsenale di Napoli, il progetto vincitore del programma IQ I Quartiers dell'Innovazione promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro del Comune che mira alla creazione di un Museo della Cultura e delle Arti Immateriali della città e della Campania. Nella sala circolare e negli spazi laboratoriali situati all'interno di Palazzo Fondi, L'Arsenale presenta Novus Ordo Seclorum, una esperienza artistica in tre atti del duo Ovolith01, accompagnata da una serie di itinerari culturali che offriranno un nuovo punto di vista sulla relazione tra il poeta latino Virgilio e la città di Napoli.

La scelta dell'Arsenale di inserire nella propria attività la ricerca del duo artistico Ovolith01 si inquadra, sottolineano gli organizzatori dell'evento, "nella volontà di presentare sotto una luce nuova monumenti emblematici della città, aggiungendo nuovi significati e nuovi punti di vista ad una parte della sua storia". Dopo il primo atto che a partire dal 27 ottobre ha visto l'esposizione dei primi due video del progetto quale punto d'inizio dell'intera narrazione, giovedì 17 novembre sarà presentata l'intera iniziativa di Ovolith01 e della proposta critica de L'Arsenale al tema della relazione tra Virgilio e Napoli. Il terzo atto a partire dal 24 novembre sarà invece una proposta di apertura verso la città, vale a dire la sperimentazione dei nuovi contenuti narrativi in un itinerario culturale di Napoli in combinazione con l'applicazione del progetto di Ovolith01 ad uno specifico ambiente urbano. (ANSA).