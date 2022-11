La Bufala Dop "ambasciatrice" negli Usa con Prosciutto Parma

(ANSA) - CASERTA, 15 NOV - Mozzarella di Bufala Campana Dop e Prosciutto di Parma Dop rappresentano le eccellenze del Made in Italy negli Usa in occasione della "Settimana della Cucina italiana nel mondo", in programma dal 14 fino al 20 novembre.

Promossa dal Ministero degli Esteri, la "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo" è dedicata quest'anno al tema "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la salvaguardia del pianeta". I Consorzi di Tutela dei due prodotti simbolo dell'Italia nel mondo sono a Washington dove hanno preso parte ieri, 14 novembre, all'evento di celebrazione nella sede dell'ambasciata italiana negli Usa. "Innovation & Technology for Sustainable food production" è il titolo del workshop. Al convegno, aperto dall'Ambasciatrice italiana negli Usa Mariangela Zappia, hanno partecipato Stefano Fanti, direttore del Consorzio del Prosciutto di Parma, Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Shawna Morris, senior vice President, Trade Policy - Us Dairy e Nick Gardner, Us Meat Institute.

"I produttori del nostro sistema agroalimentare, che coniugano in perfetto equilibrio tradizione e innovazione con un uso responsabile delle risorse naturali e l'attenzione all'ambiente e alla minimizzazione dell'impatto climatico - ha evidenziato l'Ambasciatrice Zappia - sono dei modelli di ispirazione anche per gli Stati Uniti". Per Saccani " Il nostro impegno deve essere volto a promuovere il modello della dieta mediterranea e parallelamente a far conoscere la qualità e versatilità in cucina delle nostre eccellenze, così che possano entrare nelle abitudini dei consumatori all'estero. Ad esempio - ha aggiunto - per restare negli Usa, sarebbe interessante preparare i loro classici macaroni cheese con la Bufala Campana Dop e la Pasta di Gragnano Igp".

"L'impegno più sfidante che il Consorzio del Prosciutto di Parma - ha dichiarato Stefano Fanti - è quello di portare avanti un modello operativo capace di coniugare sostenibilità ambientale, sociale ed economica, rispettando le norme di autenticità del prodotto e il legame inscindibile con il territorio in cui nasce la nostra DOP". (ANSA).