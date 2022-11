Ferisce la moglie con dieci coltellate, arrestato

(ANSA) - GIUGLIANO (NAPOLI), 15 NOV - Ha colpito la moglie con dieci coltellate. La donna è ricoverata in ospedale in prognosi riservata mentre lui è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri. La vicenda è accaduta nella sera di ieri a Giugliano, in provincia di Napoli. In manette è finito un 37enne incensurato del posto che dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti Secondo una prima ricostruzione, durante una discussione con la moglie, il 37enne ha colpito la donna con una lama tagliente, non è chiaro se un cacciavite o un coltello. L'uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale. (ANSA).